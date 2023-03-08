【數據點睇】瑞銀：對發達市場出口續下跌 中國消費品出口走弱

瑞銀發表報告指，中國首兩個月出口按年下跌6.8%，跌幅較去年12月有所收窄，亦略強於該行預期回落8%，進口按年跌幅為10.2%。因此，首兩個月的累計貿易順差擴大至1,170億美元，高於去年12月780億美元和去年同期累計的1,100億美元。對美國、歐盟和日本等發達市場的出口的按年跌幅收窄至15.1%。雖然去年基數較低，對美國出口卻進一步下跌21.8%，多於去年12月按年下跌19.5%，而對歐盟出口跌幅則收窄至12.2%。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

另一方面，消費品出口進一步走弱至按年下跌13.5%，外出活動相關商品的出口在各品類中跌幅最大，其中行李箱和鞋類出口由此前按年增長14%和2%，轉為分別按年增長2%及按年下跌12%，同時燈具和傢俱等一些家用消費品的出口也進一步走弱。至於汽車出口的按年增速放緩至65%，主要因去年基數較高，但仍然保持穩健增長。該行認為，汽車出口的韌性可能呼應了供應鏈擾動有所緩解、以及廠商加快交付以滿足被抑制需求。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

值得注意是，儘管中國經濟迅速重啟，進口依然偏弱。其中，IT零部件進口深陷按年兩位數下跌，尤其是積體電路和電子面板。汽車和鋼材的進口進一步走弱至按年下跌26%和34%，機床進口比較乏力，下跌20%。鐵礦石和銅礦石進口量按年增速較去年12月回升，可能反映出國內建築活動有所改善。瑞銀的調研表明春節後第一、二周建築行業復工進程較為緩慢，但在第三、四周將明顯加速。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





責任編輯：林衛