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【券商點睇】平台內容推動訂閱用戶提升 雲音樂變現力轉強

股樓投資 12:03 2023/03/08

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天風證券在雲音樂（09899）業績後發表研究報告，指其版權成本的持續優化，平台內容的豐富，加上公司原創音樂的優勢，會員訂閱用戶數有望繼續提升。去年公司在綫音樂服務板塊收入按年增12.4%，主要因會員訂閱銷售收入大幅增長。隨着版權回歸非獨家狀態，公司持續獲取更多優質內容，如福茂唱片、SM娛樂、時代峰峻、YG娛樂、顏社及波麗佳音等公司版權，以完善平台內容庫。截至去年底內容庫包含超過1.16億首音樂曲目。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

另外，去年來自社交娛樂板塊收入按年增加42.8%，社交娛樂月付費用戶數為133萬人，增加95%，同時社交娛樂板塊ARPU稀釋降至326元。天風證券認為，雲音樂的音頻直播主要還是對於原本社區生態的沉澱、延伸以及商業變現，以促進用戶為內容和情感付費。未來從供給端而言，通過更多平台音樂人的開播有望將平台新用戶轉化為社交娛樂的MAU，進而轉化為直播的付費用戶。

此外，公司持續拓展音樂消費場景，例如與網易游戲合作、進軍多終端市場。通過佔據不同終端的流量入口，培養用戶習慣，多元化用戶體驗，公司有望探索更豐富的多終端會員體系，從而進一步提高平台商業變現能力。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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去年公司毛利率14.4%，較去年提升2個百分點，主要系因務規模擴大及版權成本優化所致，得益於版權費用及付款結算模式趨於合理的行業環境。期間，公司銷售費用率為7.1%，按年增加0.9個百分點；管理費用率為1.9%，下降1.9個百分點；研究費率為11.2%，下降1.2個百分點。該行認為，未來在綫音頻行業整體的版權成本結構將更為合理，隨着公司業務規模的擴大和版權成本優化措施的實施，利潤率有望進一步提升。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
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責任編輯：林衛

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