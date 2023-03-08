【國泰業績】國泰航空去年虧損擴大至65億元、午後倒升　燃油對沖大賺36億、自營業務下半年轉賺

▲ 【國泰業績】國泰航空去年虧損擴大19% 自營業務下半年轉賺、燃油對沖全年賺36億

國泰航空 （00293） 公布，2022年全年股東虧損65.5億元，按年擴大18.5%。期內，國泰航空收入按年增12%至510.4億元，虧損擴大主要受累於中國國航 （00753） 等應佔聯屬公司虧損增加。若以國泰航空自營業務計，全年除稅盈利14.6億元，當中下半年更賺29.6億元。

若分開普通股和優先股股東應佔盈虧，國泰航空普通股股東應佔虧損71.6億元，按年擴大16%；優先股股東應佔盈利則為6.14億元。

國泰航空午後股價倒升1%，暫報7.91億元。

國泰航空去年上半年虧損49.99億元，當中國泰航空業務虧損15.01億元，香港快運（HK Express）連同其他附屬公司應佔虧損10.15億元，國航等聯屬公司應佔虧損24.83億元。

據最新公告，香港快運全年虧損13.59億元，而聯屬公司全年應佔虧損62.93億元。

國泰航空燃油對沖收益達36億元 員工數目恢復增長

國泰航空全年燃油對沖收益36.4億元，較2021年度23.4億元再增56%。因應國泰航空下半年提升運力，扣除燃油對沖收益後，國泰全年燃油成本淨額增49%至104.9億元。

截至12月底，國泰航空集團全球僱用2.12萬名員工，當中約1.74萬人為在香港員工。集團員工數目終於止跌，較上半年2.08萬名員工輕微上升。

維持運力恢復指標：今年恢復7成 主席認資源安排困難

國泰航空主席賀以禮稱，公司上半年已回復經營正現金流，在下半年和全年都能維持毋須「燒錢經營」。隨各項出入境限制已經放寬，賀以禮在業績公告維持去年宣布的運力恢復時間表，即2023年底前客運運力恢復至疫情前7成左右，2024年底前全面恢復。

賀以禮承認，在機組人員編更、資源配置、航班時間表安排及顧客支援熱線上存在困難，未來會竭盡全力，在重建路上繼續將該等問題減至最少。

國泰航空在業績公告指，至去年底，國泰航空有181架飛機、香港快運有26架飛機、華民航空則有15架，全集團共222架，但41架客機仍停泊在外，公司已將24架調到外地長泊的飛機調回香港，未來會根據營運需要調回更多飛機。

另外，隨去年接收5架新飛機後，國泰預計今年再收11架新機，分別為9架A321-200 Neo和2架A350-900。

今年初升任的國泰航空行政總裁林紹波就稱，未來要重建國泰航空使其表現更勝從前，未來4大業務範疇包括尊尚旅遊、低成本客運、貨運及生活品味業務，發展領域將包括：將大灣區視作香港的伸延市場；轉型為以強大數碼文化及能力而聞名的數碼先驅；以及在可持續發展領域取得領導地位。

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記者：麥德銘