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【Meta改革】回到9年前？　Messenger將重返Facebook App

科技 12:10 2023/03/08

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Facebook正朝著「All in One」方向推進，讓用戶不需要切換到其它應用程式。（Facebook）

Facebook在9年前將Messenger功能，從Facebook App中剔除，使Messenger成為獨立應用程式來發送和接收Facebook的用戶訊息。但Meta日前宣布，將準備把Messenger重新組合至Facebook App，目的是朝著「All in One」路線發展。

【Facebook Reels】Facebook Reels長度增至90秒　新功能可令影片配合音樂節奏

Meta表示推行這改革的原因之一，是應對TikTok的挑戰，Facebook正朝著「All in One」方向推進，讓用戶不需要切換到其它應用程式，就可以在Facebook上找到相應的內容。現時正測試從Facebook App中存取Messenger的能力，該合併計劃很快將其擴展到更多人。

【保護私隱】Meta助建線上平台「Take It Down」　刪除未成年人士祼照

Meta又提到，現時用戶每天通過旗下應用程式發送的信息逾1,400億條，例如在Instagram中，轉發分享的Reels短片每天都超過10億次；而這趨勢在Facebook同樣增長強勁，包括在去年12月的Facebook和Messenger的數據發現，嘗試參與社群聊天的人數就增長了50%。

責任編輯：陳卓賢

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