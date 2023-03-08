【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決

近日有網上流傳影片顯示，一名烏克蘭被俘士兵高呼「榮耀歸烏克蘭」後，疑遭俄軍槍決。烏克蘭當局已確認被殺士兵的身份，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）誓言要找出兇手，當局已就事件展開調查。

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近日社交媒體流傳一段影片，一名烏克蘭士兵站在淺溝內吸煙，然後向鏡頭說出「榮耀歸烏克蘭」（Glory to Ukraine）後，就遭人開槍擊倒。從影片內有人在該名士兵被殺後，用俄語說「去死」並咒罵該名烏兵，但影片中並未展示開槍人士身份。

▲ 據報是影片內遭槍殺士兵的生前相片

烏方初步證實影片中的士兵是41歲的Tymofiy Mykolayovych Shadura，來自烏克蘭西北部日托米爾（Zhytomyr）地區，育有5名孩子。他隸屬烏軍第30獨立機械化旅，參加烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）戰役，2月3日起失蹤。烏克蘭當局亦指，其遺體仍留在俄軍控制的範圍內。

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BBC引述Tymofiy姐妹Olga報道，她確信影片中的男子為Tymofiy。烏克蘭安全部門已將事件列為刑事案並展開調查，澤連斯基在周一（6日）晚間講話中，誓言一定會找到兇手。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦呼籲國際刑事法庭調查影片，俄羅斯當局未有任何回應。

責任編輯：李俊儀