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【YouTube廣告】YouTube停止投放「重疊式廣告」　將於4月6日生效

科技 13:30 2023/03/08

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「重疊式廣告」是指在影片底部出現的半透明橫幅廣告，但這或會干擾觀眾的觀賞體驗。（法新社）

每月有超過20億名活躍用戶的YouTube，主要收入來源是來自影片廣告的分成。YouTube在官方博客上宣布，將於今年4月6日停止在播放影片的過程中，顯示「重疊式廣告」（Overlay Ads），目的是提高用戶體驗和廣告效果。

【Google I/O】Google I/O開發者大會5月10日舉行　料推逾20種AI產品

「重疊式廣告」為傳統的網絡廣告格式，指在影片底部出現的半透明橫幅廣告，僅於桌面電腦觀看影片時出現，但這種廣告格式或會干擾觀眾的觀賞體驗。YouTube預計，隨著更多用戶轉向使用手機等設備觀看YouTube，「重疊式廣告」的重要性也在下降，所以對多數創作者的影響有限。

【ChatGPT AI競賽】Microsoft 17日凌晨舉辦AI發布會　ChatGPT版Office或將登場

YouTube表示，此後還將推出一種新的互動廣告格式，稱為「直達目標」（Direct Response），該格式可讓觀眾通過點擊或掃描二維碼直接與品牌進行互動。

責任編輯：陳卓賢

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