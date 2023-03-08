▲ 【異動｜油服股】安東油服曾逆市漲逾30% 發盈喜、料去年多賺近3倍

安東油田服務 （03337） 發盈喜，預期去年純利將增2.7倍至3.4倍，至2.7億至3.2億元人民幣。安東油田服務周三（8日）早段一度抽升32%，高見0.475元，創六個月高，現升14%，報0.41元。截至上午11時15分，成交額錄1604萬元，已遠超昨日全日成交額。

集團表示，期內純利大增，歸因去年全球油氣供應緊張，油公司加大產能建設，行業形勢好轉。集團曾一度因疫情暫停的施工項目已於去年中全面復工，帶動利潤增加。同時，集團實行精細化財務管理帶動經營及管理效率，而去年又從二級市場回購部分到期債券，獲得部分回購收益。

集團表示，在去年疫情受最大衝擊下，業績仍錄大幅增長，展望集團業務疫後將現「跨越式增長」。

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記者：宋佩恩