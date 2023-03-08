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【內房危機】融創境外債重組方案據報擬發行新票據、展期最長9年　債權人可申請債轉股

股市 11:04 2023/03/08

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【內房危機】融創境外債重組方案據報擬發行新票據、展期最長9年　債權人可申請債轉股

據內媒引述消息人士報道，融創中國 （01918） 的境外債重組方案之中，或將通過發行新的美元票據來置換現有的票據，債權人還可以申請債轉股。

報道指，融創中國計劃在境外發行新的美元票據來置換現有票據，展期期限最短為2年，最長為9年。除此之外，債權人還可以申請將部分或者全部的美元債進行了債轉股，即將手中持有的美元債按照一定的比例來轉換成融創中國或者融創服務 （01516） 的股份。

報道提到，債轉股的前提是要保證融創中國董事會主席孫宏斌仍為公司第一大股東，且持有融創中國重組後至少30%的股權，以確保孫宏斌對融創中國的控制權。

境內債務方面，融創房地產集團的10隻總計160億元人民幣的境內債展期方案均已獲得持有人投票通過。境內債券整體展期共涉及10隻存續的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

港股 融創服務（01516） 債券 公司債券 融創中國（01918）
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