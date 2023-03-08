【俄烏戰爭】德美媒體指北溪管道被炸 屬親烏團體所為

美媒與德媒周二（7日）發文，指歐美情報官員獲得初步情報表明，北溪管道（Nord Stream）去年爆炸料屬親烏克蘭團體所為。烏克蘭政府否認參與襲擊。

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德國《時代周報》（Die Zeit）引述該國調查人員的消息，指去年由一個6人小組襲擊北溪管道。據悉，他們使用的游艇是由一間於波蘭注冊的公司租用，並由兩名烏克蘭公民持有

小組包括一名船長、兩名潛水員、兩名潛水助理和一名醫生，6人都使用了專業偽造護照，真實身份未明。

遊艇去年9月6 日從德國港口城市羅斯托克（Rostock）起航，行動所用的設備之前則用貨車運到港口​​。調查人員其後在涉事租用船隻內一張桌上發現炸藥痕跡。

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美媒《紐約時報》則引述美國官員消息指，美方沒有證據表明烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）或其他高官參與行動，或是在烏克蘭政府官員指示下行事。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭政府絕對沒有參與破壞北溪管道活動，形容基輔對所發生的事情一無所知。

波多利亞克強調戰爭期間，烏方及盟友絕不會將資源耗費於無法直接使其取勝的事情上，暗指爆炸事件可將外界注意力從戰事方面轉移開，對俄方極其有利。

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責任編輯：鄭錦玲