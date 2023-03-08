【ChatGPT AI競賽】Microsoft 17日凌晨舉辦AI發布會　ChatGPT版Office或將登場

▲ 發佈會以「The Future of Work：Reinventing Productivity with AI」為題，將在香港時間3月17日凌晨12時舉行。

Microsoft近日連續發布多個有關人工智能（AI）的技術改進，先是在搜尋引擎Bing加入AI提升平台搜尋能力，再推出Dynamics 365和Viva Sales的AI功能，為求搶做AI界「一哥」。Microsoft昨（7日）再宣布，將於下周舉行一場AI發佈會，預計會把AI引入到更多旗下軟件。

發佈會以「The Future of Work：Reinventing Productivity with AI」為題，將在香港時間3月17日凌晨12時舉行，並由Microsoft主席暨行政總裁Satya Nadello及Microsoft 365負責人Jared Spataro主講，探討個人和企業工具的最新模式。

惟Microsoft尚未公開發布會詳細內容，但外界就猜測是次活動將宣布把AI引入Microsoft 365及Office系列軟件，如Outlook和Word等。外媒《The Information》指，預計新版Outlook不但能改善郵件搜尋功能，更能提供郵件回覆建議。而新版Word則能以AI提供寫作建議。

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郵件回覆功能 Viva Sales率先試行

至於Microsoft較早前在Dynamic 365和Viva Sales推出的AI功能，已能為企業提供文書協助，幫助公司回覆客戶訊息和電郵，並將Teams的會議資料整理，分析市場行銷數據。

責任編輯：歐朗欣

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