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【美國加息】摩根資管：若加息恢復50基點　將讓市場感到困惑並破壞經濟

股市 10:29 2023/03/08

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【美國加息】摩根資管：若加息恢復50基點　將讓市場感到困惑並破壞經濟

摩根資產管理的首席投資官Bob Michele表示，聯儲局加息步伐恢復至50個基點的話，將讓市場感到困惑，並破壞經濟。此前，美國聯儲局主席鮑威爾表示，若有需要，將加快加息步伐，終端利率或高於此前預期，並重申將通脹恢復至2%的目標。

Michele指，如果本周的失業率數據非常強勁，那麼加息50個基點的可能性就又回來了，但一旦加息步伐已經放緩至25個基點，那麼要恢復到50個基點的阻礙將相當大。

他又指，加息重回50個基點會讓市場很困惑，「我希望他們不要這樣做。我希望他們願意採取一系列加息25個基點的行動」。

同時，Michele又引述可追溯至1981年的數據，緊縮周期會通常在最後一次加息的一年之後以衰退收場。他預計，一旦利率區間上限達到5.5%，聯儲局就將停下腳步，也就是說它還會加息75個基點。

他指，以就業市場大幅增長、低失業率和居高不下的通脹的表現，不難理解聯儲會的挫敗感，聯儲局將進一步加息，然後他們應該停下腳步，看看累積的滯後效應。

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編輯：姚卓然

財富及資產管理 經濟衰退 經濟 美國聯儲局 加息 美股
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