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【Google I/O】Google I/O開發者大會5月10日舉行　料推逾20種AI產品

科技 10:21 2023/03/08

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Google通常會在I/O大會上宣布有關下一代Android版本的訊息，而且也預計將推出各種硬件新品。（Google）

一年一度的Google I/O開發者大會，將於5月10日於美國加利福尼亞州山景城舉行。Google表示，該活動將面向「有限的現場觀眾」，並會在YouTube和I/O網站上向所有線上用戶開放。Google預計今年將推出20多款AI產品，屆時也會將部分產品於會上展示。

【ChatGPT創作】漫畫《ONE PIECE海賊王》作者都用　問ChatGPT取靈感

市場對今年Google I/O的最大期望，莫過於該公司開發的所有人工智能（AI）技術，例如有關聊天機械人Bard的進展、Google對ChatGPT 的回應，以及其他的AI生成圖像，或為應用程式編寫代碼的產品，

根據以往經驗，Google通常會在I/O大會上宣布有關下一代Android版本的訊息，而且也預計將推出各種硬件新品，包括從手腕到電視，以及介於兩者之間的各種尺寸的屏幕設備。

【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）

據外媒《The Verge》報道，Google也將在這次活動中發布Pixel 7A 和Pixel Fold摺機，還可能推出最新的Pixel平板電腦。

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責任編輯：陳卓賢

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