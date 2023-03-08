【電視廣播TVB】電視廣播抽升9成後終回吐　《TVB識貨》淘寶首播485萬人收看、十大成交券商有哪些？

▲ 電視廣播股價再度抽升 《TVB識貨》淘寶首播485萬人收看

電視廣播TVB （00511） 今早股價再度飆升，至上午11時，電視廣播抽升98%，高見14.36元後升幅急回，最新升65%，暫報11.94元，依然是3年多新高，即市成交額達6.74億元。電視廣播自宣布與上海翡翠東方合作淘寶電商直播節目《TVB識貨》後，連升4個交易日，股價累升約兩倍。

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TVB 識貨首日直播銷售2350萬元人民幣

《TVB 識貨》昨日（3月7日）首播，該節目首集由陳豪、陳敏之主持，推銷產品包括海味、食品、化妝品、旅遊套票等。

而TVB在淘寶平台持續6小時直播帶貨，直至3月8日零點。根據截至3月8日零點的TVB與淘寶官方數據，全場直播銷售額突破2350萬元，累計觀看人數超320萬，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬。TVB此次與淘寶達成合作，預計將在今年做至少48場直播。

電視廣播十大成交券商僅兩間吸貨 邵氏升逾一倍

▲ 電視廣播TVB抽升期間主要券商

在電視廣播今早股價抽升期間，10大成交券商基本上以散戶較多的經紀行為主。值得注意，處理最多成交額的5大經紀行，清一色以沽出為主，代客吸貨的經紀行包括中信里昂和盈透證券香港。

另外，其他媒體影視股亦見炒上，有線寬頻 （01097） 升17%，鳳凰衛視 （02008） 升12%。邵氏兄弟 （00953） 升1.3倍，英皇文化產業 （00491） 升66%，橙天嘉禾 （01132） 升16%。

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記者：宋佩恩