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【電視廣播TVB】電視廣播抽升9成創3年高　《TVB識貨》周二淘寶首播共485萬人收看　其他媒體影視股亦見炒上

當炒股 10:56 2023/03/08

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【直播帶貨|異動】TVB識貨周二首播　電視廣播股價創兩年高

電視廣播TVB （00511） 今早股價再度飆升，最新升97%，現報14.24元，創逾3年高位，成交額5.8億元。TVB自宣布與上海翡翠東方合作淘寶電商直播節目《TVB識貨》後，股價累升以倍數計。

    點擊圖片放大

《TVB 識貨》昨日（3月7日）首播，該節目首集由陳豪、陳敏之主持，推銷產品包括海味、食品、化妝品、旅遊套票等。

而TVB在淘寶平台持續6小時直播帶貨，直至3月8日零點。根據截至3月8日零點的TVB與淘寶官方數據，全場直播銷售額突破2350萬元，累計觀看人數超320萬，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬。TVB此次與淘寶達成合作，預計將在今年做至少48場直播。

另外，其他媒體影視股亦見炒上，有線寬頻 （01097） 升15.4%，鳳凰衛視 （02008） 升5.8%。邵氏兄弟 （00953） 升1.4倍，英皇文化產業 （00491） 升75%，橙天嘉禾 （01132） 升19.8%。

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記者：宋佩恩

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