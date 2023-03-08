【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、有大戶趁高位只沽不買

▲ 電視廣播股價再度抽升 《TVB識貨》淘寶首播485萬人收看

電視廣播TVB （00511） 周三股價再度飆升，早市曾抽升98%，高見14.36元。電視廣播其後股價稍回，收市反覆走強至升85%，收報13.4元，依然是3年多高位，全日成交額達15億元。電視廣播在淘寶直播播放的《TVB 識貨》周二首播，獲485萬人次觀看，並完成2350萬元銷售額。

電視廣播自宣布與上海翡翠東方合作淘寶電商直播節目《TVB識貨》後，連升4個交易日，股價累升約2.5倍。

電視廣播收市後市值達59億元，追近本地龍頭電商平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 的63億元市值。

十大成交券商排名揭示散戶熱炒、有大戶出貨

▼ 點擊圖片放大

在電視廣播今早股價抽升期間，10大成交券商基本上以散戶較多的經紀行為主。值得注意，處理最多成交額的5大經紀行，清一色以沽出為主，代客吸貨的經紀行包括中信里昂和盈透證券香港。

隨電視廣播下午成交量再大增，10大成交券商排名有所改變，最活躍的富途全日處理成交額達2.3億元，買賣比例較早上平衡。值得注意是，處理成交額排名第三的BTIG Hong Kong，全日沽出564.7萬股電視廣播，涉資6800萬元。據BTIG Hong Kong網站介紹，該行只能代專業投資者執行交易，無法為散戶提供服務，意味有電視廣播大戶股東趁午後成交增加後，趁機出貨。

除了BTIG Hong Kong後，部分客戶較集中為機構或專業投資者的經紀行如美林證券、瑞銀交投量也在下午明顯增加。

TVB 識貨首日直播銷售2350萬元

▼ 點擊圖片放大

《TVB 識貨》昨日（3月7日）在淘寶直播首播，該節目首集由陳豪、陳敏之主持，推銷產品包括海味、食品、化妝品、旅遊套票等。

TVB表示，在淘寶平台持續6小時直播帶貨，全場直播銷售額突破2350萬元，累計觀看人數超320萬，觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬。

TVB此次與淘寶達成合作，預計將在今年做至少48場直播。

媒體股大炒升 邵氏升逾3倍

另外，其他媒體影視股亦見炒上，有線寬頻 （01097） 收升19.2%，鳳凰衛視 （02008） 升11.6%。邵氏兄弟 （00953） 升3.2倍，英皇文化產業 （00491） 升93%，橙天嘉禾 （01132） 升22%。

相關文章：

【電視廣播TVB】TVB「小股東大聯盟」聲稱獲逾5%股東支持開EGM、3月中旬公布安排 TVB：無收到召開EGM通知（第二版）

【電視廣播TVB】電視廣播股價大成交急升逾51%、創52周高 與淘寶合作電商直播

記者：宋佩恩

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看