【盈警】呷哺呷哺跌近4%　發盈警、料去年虧損擴大至最多3.4億元人幣

▲ 【盈警】呷哺呷哺發盈警 料去年虧損擴大至最多3.4億元人幣

呷哺呷哺 （00520） 發盈警，預料去年收入約為47.2億元人民幣，按年減少約23.1%。淨虧損擴大至介乎約3.2億元至3.4億元人民幣之間。

呷哺呷哺跌3.6%，報8.1元。

公司指，淨虧損的主要原因乃2022年許多地區的餐廳受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，餐廳的堂食被要求暫時停業或限制營業時間而無法充分營業，但同時該等餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金開支及員工成本。

而去年下半年公司持續管控成本和提高運營效率，以減低疫情對公司業務營運所造成的影響，其中包括及時調整組織架構和業務策略，採取多項措施增加餐廳運營收入，精細化控制及管理各項經營成本費用，以及結合自身品牌優勢對受影響餐廳作出免租或減租談判等。

通過這些措施，公司在去年下半年實現更好的業績表現，去年下半年淨虧損約0.42億元至0.62億元，相較於去年上半年的淨虧損2.78億元人民幣大幅度減少。這顯示出公司正在積極應對市場變化，通過創新和一系列應對的措施， 努力實現業務的增長。

另外，由於中國政府去年12月取消「清零管控措施」，加上公司財務狀況穩健，營運資金充裕，董事會認為公司的業務將會好轉，並對未來發展充滿信心。

相關文章：

【火鍋股】呷哺呷哺現升1% 春節收入按年大升1.26倍

【抽水潮】呷哺呷哺裂口插逾7% 第二大股東擬悉售持股 套現最多13.7億

【券商看法】老虎證券陳紀賢：市場料進入淺衰退期 港股看好旅遊、餐飲業 美股續因加息受壓

編輯：姚卓然