▲ 【美國加息】高盛上調儲局峰值利率預測到5.5厘至5.75厘 料7月將會再加息

美國聯儲局主席鮑威爾表示若有需要將加快加息步伐，終端利率或高於此前預期，鮑威爾發表講話後，高盛經濟學家上調對儲局利率的預期，最新預計峰值利率將達到5.5厘至5.75厘。

高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）團隊目前預計，除之前預期的3月、5月及6月分別加息0.25厘外，7月亦將會加息0.25厘。

高盛指，預計3月議息會議前的數據將喜憂參半，但總體不錯，對3月加息0.25厘的預期可能會比較準，但亦存在加息0.5厘的風險。不過，無論3月加息幅度多大，今年峰值利率的新預測中值料將上升50個基點，至5.5厘至5.75厘。

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責任編輯︰梁浩碩