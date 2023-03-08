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【美股焦點】Salesforce推出AI工具「Einstein GPT」　可回答提問或撰寫營銷郵件

股市 09:04 2023/03/08

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【美股焦點】Salesforce推出AI工具「Einstein GPT」　可回答提問或撰寫營銷郵件

人力資源軟件商Salesforce（美：CRM）宣布，公司將推出人工智能新產品「Einstein GPT」，並在新版軟件產品中整合人工智能技術，從而幫助企業銷售人員、客戶服務專員和市場營銷人員高效率完成本職工作，其中包括回答客戶提問、撰寫市場營銷郵件等。

「Einstein GPT」採用了ChatGPT開發商OpenAI公司的人工智能技術，並可以為銷售人員生成個性化電子郵件以發送給客戶，為客戶服務專業人員生成特定回復以更快地回答客戶問題，為營銷人員生成有針對性的內容以提高活動響應率，並為開發人員自動生成代碼。

公司的首席執行官Marc Benioff表示，Einstein GPT將會和公司現有的「數據雲」，「Customer 360」等軟件整合，將會帶來下一個階段的人工智能，在全新的人工智能時代推動企業數字化轉型。

另外，Salesforce還宣布了其全球投資部門 Salesforce Ventures 推出2.5億美元的Generative AI基金，投資於高潛力初創公司，支持初創生態系統，並激發負責任、可信和生成AI的發展。

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編輯：姚卓然

 

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