【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美股下挫，港股跌近500點，一度失守二萬關。恒指低開277點，其後走勢反覆向下，曾跌最多565點，低見19969點。恒指全日跌483點，收報20051點，險守二萬關，成交1174.8億元。科指跌3.2%，報3989點。ATM向下，美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌2%。電視廣播 （00511） 續升85%破頂，香港科技探索 （01137） 升27%，邵氏兄弟 （00953） 飈升近3.2倍。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

即市走勢︰

【16：10】ATM向下，美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌2%。電視廣播 （00511） 續升85%破頂，香港科技探索 （01137） 升27%，邵氏兄弟 （00953） 飈升近3.2倍。恒指全日跌483點，收報20051點，險守二萬關，成交1174.8億元。科指跌3.2%，報3989點。

【16：00】恒指U盤前跌495點，報20039點。

【15：42】恒指收市前跌約480點，報20055點，科指跌3.3%，報3984點，ATM跌2%至4%，中資電訊股逆市向好。

【15：36】【華置127】華人置業午後飆約37% 成交額增至1650萬元

【15：18】聯通 （00762） 績前造好，尾市逆市升逾3%，高見6.25元。

【14：57】中資電訊股短綫拉升，中移動 （00941） 升0.4%，聯通 （00762） 升2%，中電信 （00728） 升近3%。

【14：35】港股跌幅略收窄至440點，報20095點，午後曾低見19969點，科指跌3.2%，報3989點。

【14：27】華置 （00127） 午後逆市升21%，破頂高見3.45元，成交1400萬元。

【14：09】香港科技探索 （01137） 最新升3成，高見7.3元，成交1.7億元。

【14：07】大市最新跌約530點，報20004點，科指跌3.8%，報3963點。

【13：31】香港科技探索 （01137） 升幅擴大至兩成，高見6.45元，成交4596萬元。

【香港科技探索1137】HKTVmall反擊TVB？ HKTVLive 4月中試播70條購物頻道、股價又升兩成

【13：20】香港科技探索 （01137） 午後炒上，最新逆市升近一成，高見5.86元，成交1800萬元。香港科技探索表示旗下24小時網上購物商場HKTVmall加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，將於4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，預計5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道。

【13：11】邵氏兄弟 （00953） 午後升幅擴大至2倍，破頂高見0.38元，電視廣播 （00511） 升65%。

【13：09】美團 （03690） 午後初段跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。另外，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾4%。

【13：07】思考樂 （01769） 挫近15%，低見2.2元。

【13：01】國泰 （00293） 績後向好，轉升0.5%，高見7.88元。

【13：00】港股午後初段跌約500點，報20028點，跌505點，科指跌3.7%，報3972點。

【12：07】【國泰業績】國泰航空去年虧損擴大19%至65億元 自營業務下半年轉賺、燃油對沖全年賺36億

【12：00】恒生指數半日跌520點，報20014點，險守二萬關口，成交644.9億元，科指跌3.8%，報3967點。美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。媒體股造好，電視廣播 （00511） 再升56.9%破頂，邵氏兄弟 （00953） 升1.5倍破頂。

【11：44】港股中午收市前跌約509點，報20025點，於20000點水平爭持，曾低見19979點。科指跌3.7%，報3970點。

【11：36】上證半日跌0.5%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。

【11：23】【異動｜油服股】安東油服曾逆市漲逾30% 發盈喜、料去年多賺近3倍

【11：14】平保 （02318） 跌4%，國壽 （02628） 、財險 （02328） 、太保 （02601） 跌逾2%。

【11：06】【內房危機】融創境外債重組方案據報擬發行新票據、展期最長9年 債權人可申請債轉股

【11：02】港股一度跌穿20000點，低見19998點。

【10：55】大市跌幅再擴大至500點，報20031點，跌502點，科指跌3.6%，報3975點。

【10：50】電視廣播 （00511） 升幅進一步擴大至6成，破頂高見11.8元。

【10：38】新東方在綫 （01797） 未止跌，股價今早再曾挫一成，低見35.8元。

【10：34】美團 （03690） 跌幅擴大至近4%，低見132.3元，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：29】【電視廣播TVB】電視廣播抽升34%創兩年高 《TVB識貨》周二淘寶首播共485萬人收看

【10：23】媒體股逆市造好，邵氏兄弟 （00953） 最新升近1倍，電視廣播 （00511） 升3成，英皇文化產業 （00491） 升4成，中國國家文化產業 （00745） 升逾14%，世界華文媒體 （00685） 升12%，橙天嘉禾 （01132） 升一成，有線寬頻 （01097） 升逾9%。

【10：21】三大中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 升0.2%，將公布業績的聯通 （00762） 升逾1%，中電信 （00728） 亦升逾1%。

【10：12】大市跌勢略為喘定，最新跌約415點，報20119點，曾低見20009點，科指跌3%，報3998點。

【10：03】友邦 （01299） 跌3%，低見83.85元。

【10：00】ATM跌逾2%至3%，電視廣播逆市升兩成破頂，恒指早段跌500點，下試20000點關口支持。

【09：56】邵氏兄弟 （00953） 曾升逾8成高見破頂0.228元，最新升近7成。

【09：51】【盈警】呷哺呷哺跌近4% 發盈警、料去年虧損擴大至最多3.4億元人幣

【09：47】蔚來 （09866） 跌4%，小鵬汽車 （09868） 跌逾6%，理想汽車 （02015） 跌逾4%。

【09：45】電視廣播 （00511） 最新升兩成，破頂高見8.78元，成交1.4億元。

【09：41】滙豐 （00005） 跌1%，友邦 （01299） 跌近2%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【09：40】ATM早段分別跌逾2%，京東 （09618） 跌近4%，小米 （01810） 跌逾3%。

【09：39】大市早段跌逾400點，報20121點，跌413點，科指跌2.9%，報4002點。

【09：35】電視廣播 （00511） 升逾14%，破頂高見8.38元，成交7399萬元。

【09：33】港股開市後跌近350點，報20193點，跌340點，科指跌2.4%，報4025點。

【09：31】安東油田服務 （03337） 發盈喜，股價今早逆市升逾26%，高見0.475元。安東油田服務預期去年度純利增長2.7倍至3.4倍，達到約2.7億至3.2億元人民幣。

【09：27】【業績｜鋁業股】中鋁國際高開逾2% 去年轉賺1.13億人幣 預計建築業及下游需求持續改善

【09：25】電視廣播 （00511） 逆市高開近一成。

【09：22】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌2%，恒指低開277點，開報20256點，跌穿10天綫（約20310點），科指跌1.9%，報4042點。

【09：14】期指開報20271點，低開313點。

【08：41】聯通 （00762） 、國泰 （00293） 、澳博 （00880） 等將於今日公布業績。

【08：38】恒指黑期跌約244點，報20529點，道指期貨跌4點，報32860點。

【08：30】【人事變動】知乎陳定佳辭任非執董 由快手高級副總裁于冰接任

【08：06】【港交所旗下】LME因鎳交易風波再遭索賠億元

【07：45】【新股IPO】維天運通2482下限2.9元定價 超購22倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報20240點，跌294點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.1元，較港收市價低0.3元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報351.59元，較港收市價低5.41元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.06元，較港收市價低1.54元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【06：33】聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美滙指數升穿105關，美股跌幅擴大，道指一度瀉593點，最終跌574點，報32856點；標指跌62點，報3986點；納指跌145點或1.25%，報11530點。美滙指數彈升1.2%，報105.61，美10年債息報3.971厘。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點 再聞加息響 騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股

責任編輯︰梁浩碩