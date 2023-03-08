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【港股市況】阿里、騰訊ADR較港低逾1% 恒指黑期跌約244點（不斷更新）
聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美股下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開294點，恒指料開報20240點。滙豐 （00005） ADR折合報58.1元，較港收市價低0.3元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報351.59元，較港收市價低5.41元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.06元，較港收市價低1.54元或1.7%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：14】期指開報20271點，低開313點。
【08：41】聯通 （00762） 、國泰 （00293） 、澳博 （00880） 等將於今日公布業績。
【08：38】恒指黑期跌約244點，報20529點，道指期貨跌4點，報32860點。
【08：30】【人事變動】知乎陳定佳辭任非執董 由快手高級副總裁于冰接任
【08：06】【港交所旗下】LME因鎳交易風波再遭索賠億元
【07：45】【新股IPO】維天運通2482下限2.9元定價 超購22倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報20240點，跌294點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.1元，較港收市價低0.3元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報351.59元，較港收市價低5.41元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.06元，較港收市價低1.54元或1.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【06：33】聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美滙指數升穿105關，美股跌幅擴大，道指一度瀉593點，最終跌574點，報32856點；標指跌62點，報3986點；納指跌145點或1.25%，報11530點。美滙指數彈升1.2%，報105.61，美10年債息報3.971厘。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點 再聞加息響 騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股
責任編輯︰梁浩碩