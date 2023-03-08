▲ 【人事變動】知乎陳定佳辭任非執董 由快手高級副總裁于冰接任

知乎 （02390） 宣布，陳定佳辭任非執行董事職務，以便分配更多時間予家人及處理私人事務，自昨（7日）起生效，並由快手 （01024） 高級副總裁于冰接任。

現年43歲的于冰獲委任為公司非執行董事。于冰於2016年8月至今擔任快手的高級副總裁，主要負責快手集團的技術開發、產品測試、 運營維護及ToB端StreamLake等相關工作。

於加入快手集團前，他於2014年9 月至2016年8月在Hulu， LLC及於2010年7月至2013年4月在FreeWheel Media Inc. 等跨國公司領導視頻和基礎架構團隊。

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編輯：姚卓然