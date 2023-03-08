hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【ET開市直擊】鮑威爾轉鷹後市影響 3桶油集體抽升可跟進？（歡迎觀眾問股）
股市 08:33 2023/03/08
美國聯儲局主席鮑威爾於國會聽證會稱，聯儲局準備好必要時加快加息步伐，利率見頂水平或較預期更高。市場對加息預期顯著升溫，美股3大指數周二全綫轉跌；港股周二早段一度升穿21,000關，收市倒跌68點，報20,524點，鮑威爾鷹派言論如何影響後市走勢？大國企輪流炒，繼中資電訊股價飆升後，「三桶油」接力升潮，中石油 （00857） 及中石化 （00386） 分別升逾4%；中海油 （00883） 彈逾3%，衝上近12年高位，是上日3隻表現最佳的藍籌，國企股輪流炒可跟進？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台
*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*
責任編輯：葉淼
欄名 : ET開市直擊
相關文章
最新專欄文章 更多
看文章 ・ 賺取 ET Points