亞洲投資級別債券：聚焦優質債券以把握區內利好因素

隨著固定收益投資者看到收益率飆升所帶來的收益機會，他們對債券的興趣日益提高。然而，潛在全球經濟衰退等不利因素仍然困擾市場，固定收益投資者需要採取專注的投資方式，集中投資於優質企業，以受惠於這些公司穩健的財務，以及其抵禦經濟衰退的能力。

這利好美元亞洲投資級別債券。這一資產類別的主要特點包括吸引的風險調整後回報、大致穩定的信貸指標、較短的存續期、相對較高的收益率，以及有助於緩衝波動的套利。

在全球經濟放緩和反覆波動的環境下，這些因素為投資於部分亞洲投資級別債券提供了強而有力的理由。

走勢向好

雖然環球投資者對承擔風險仍持謹慎態度，但與美國投資級別債券和新興市場債券等同類產品相比，亞洲投資級別債券因其較低的波動性和較佳的回報而受到注目。在2022年美元利率市場大幅下挫時，亞洲投資級別資產類別受到的影響小於同類市場，最大跌幅為14.77%（2021年8月至2022年10月期間），相比之下，美國投資級別債券的最大跌幅為19.80%（2021年7月至2022年10月期間），環球債券的最大跌幅則為23.88%（2020年12月至2022年10月期間）。亞洲投資級別債券在2022年第四季復甦，全年表現相對優於其他同類市場。

憑藉理想的風險調整後回報，優質亞洲債券可以成為動盪市場中具吸引力的分散投資工具，尤其是考慮到我們預期波動市況在可預見的未來將會持續。

亞洲投資級別債券市場擁有穩健的基本面、估值和技術因素。

基本面方面，從優質企業的淨槓桿比率上可見亞洲投資級別債券的信貸指標穩定，近年亞洲優質企業大致維持良好的淨槓桿比率，現時靠穩在疫情前1.4倍的水平，大約是美國2.6倍水平的一半。 這種韌性也反映在評級趨勢上，自2021年初以來，評級上調的速度超過了下調的速度，預期2023年被降級至非投資級別債券的整體規模將會減少。值得注意的是，三分之二的亞洲投資級別發行人是政府相關或半主權機構，其最終評級以主權評級為基礎，這為其獨立財務狀況提供了額外的緩衝。同時，與亞洲投資級別相關的息差和套利為這些債券提供了抵禦波動的重要緩衝。

從估值的角度來看，亞洲投資級別債券的存續期較同類債券短 — 這在利率上升的環境下提供了支持 — 同時收益率亦較高。 此外，資金池不斷增長、本土投資偏好等技術因素可為亞洲投資級別債券繼續帶來支持。

中國支持性經濟政策轉向

今年中國債券很可能在推動亞洲投資級別表現方面發揮重要作用。除了支持性的貨幣和財政措施外，中國最近迅速而大幅改變政策方向，結束了大部分防疫措施並加大對房地產行業的支持力度。假設經濟保持重啟步伐，市場或可望出現更多優質中國債券。

我們對中國從2023年下半年到2024年由經濟重啟帶動的增長反彈持樂觀態度。然而，我們承認，在不利的人口趨勢、潛在增加的國家控制以及持續的中美緊張關係等背景下，中國的長期增長軌跡存在不確定性。

儘管如此，我們認為政策制定者的主要長期目標是降低系統性風險、提高經濟增長質量及維持社會穩定，這些目標均有利信貸。

這些轉變可見於近年數項主要政策中，包括對主要國有企業的資產負債表進行去槓桿化、為縮減影子銀行體系的規模（從而減少系統性風險）而收緊監管，以及為提高重點工業行業的產能利用率和盈利能力而進行的供給側改革。這些舉措剛推出時，經濟增長受到短期拖累，但從信貸角度來看，現時中國的狀況普遍優於幾年前，尤其是在優質債券方面。

評估投資方向需要謹慎選擇債券，應傾向於擁有財務實力的公司以度過經濟復甦的波動期，這為中國的消費和零售行業，以及擁有充足流動性的當地房地產發展商創造機會。同時，在大中華區，部分香港和澳門發行人可望從中國内地和其他地區的重新開放中受惠。

多元化的 ESG 概況提供了選擇的機會

環境、社會和管治（ESG）因素的重要性日益增加，使我們在選擇債券的過程中更加謹慎，目前我們看好亞洲債券市場。根據我們內部的ESG研究，在亞洲投資級別債券領域，科技、媒體、電訊、房地產和金融發行人擁有良好的ESG指標，當中ESG評級最高的債券發行人來自新加坡、香港和韓國。澳洲和日本債券發行人的評級亦普遍較高，我們在這些地區看到理想的投資機會。

此外，我們監察了180家公司（約佔亞洲投資級別債券市場45%）和11個行業的ESG表現，發現當中四分之一的發行人其表現有所改善，而在ESG表現改善的公司中，三分之一來自中國内地，而中國在指數中的市場權重最大。我們的分析顯示，市場多元且廣泛，讓我們能夠從 ESG 的角度進行選擇。

增加亞洲分配

亞洲投資級別債券的競爭優勢能在環球投資組合中得到更好的體現。

儘管亞洲是新興市場指數（包括本地貨幣、以美元計價的主權和半主權，以及以美元計價的企業債券指數）的重要組成部分，亞洲在環球指數中所佔的比例相對較小，大約在 3% 至 6% 之間。

現在是亞洲比重提升的好時機。由於市場不確定性預期將會持續一段時間，亞洲投資級別債券強勁的基本面和經風險調整後回報，加上穩定的投資者基礎，均是全球其他債券市場難以媲美的。隨著來年到期的債券超過新發行量，市場規模或會縮減，在強勁和持續的技術因素支持下，加上具韌性的基本面，亞洲投資級別債券仍然是吸引的投資，或將繼續為核心固定收益資產。

我們認為，要有效利用亞洲投資級別債券的優勢先要仔細地選擇債券，展開由上至下及由下至上的債券分析，以建立足以抵禦市場波動和挑戰的投資組合。

此外，我們的投資方式強調識別發行人之間的差異，以尋找當中的價值機會。例如，在主權相關發行人中，了解各實體主權支持經濟措施的不同和力度十分重要。在部分市場，即使主權信貸評級被降級，但我們在更具韌性的行業中，部分發行人仍可發掘到投資機會。長遠而言，未來多年的債券趨勢，例如中國經濟轉型和亞洲經濟持續增長，將繼續推動亞洲投資級別債券的表現。

我們的團隊結合深厚知識與豐富實戰經驗，善於建立兼顧潛在回報和風險的全面債券評估。我們認為根據市場環境靈活調整投資組合十分重要，這種靈活性難以透過指數追蹤策略實現。

長遠而言，了解並適應亞洲經濟、法規和政治上的變化，將是成功投資亞洲投資級債券的關鍵。

撰文：柏瑞投資亞洲（日本除外）固定收益團隊

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