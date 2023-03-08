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【美股焦點】大摩料美國大型科技及網紅股潛在下跌空間達兩成　又稱一些公司可能會破產

股市 08:07 2023/03/08

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【美股焦點】大摩料美國大型科技及網紅股潛在下跌空間達兩成　又稱一些公司可能會破產

摩根士丹利知名策略師Michael Wilson認為，部分美國大型科技股與網紅股的股價可能再跌兩成，不過他並未具體指明是哪些股票。

長期看淡的Wilson接受外電訪問指，即使股票未出現業績衰退，但其估值也超出了合理區間。整體來說，股票增長，即使是那些現已增長過多的周期股，也可能存在多達20%的下行空間，這是毫無疑問的。他又預計一些公司可能會破產。

此前，Wilson曾正確預測了美股2022年的大跌，10月又準確預測到美股的上漲。他在《機構投資者》（Institutional Investor）雜誌去年的最佳投資組合策略師調查中榮膺榜首。

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編輯：姚卓然

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