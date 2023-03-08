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【港交所旗下】LME因鎳交易風波再遭索賠億元

股市 08:06 2023/03/08

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【港交所旗下】LME因鎳交易風波再遭索賠億元

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）日前因去年鎳交易風波遭5大行索賠7.5億後，再遭入稟索賠。港交所公告指，一項由Commodity Asset Management LLC （US）、Pala Investments Limited （Jersey） 、Pentimon Limited （BVI）、Welton Investment Partners LLC （US） 及Sunrise Capital Partners LLC （US）提出的申索於3月7日提交予英國商業法院，並送達予LME和LME Clear，索賠金額逾1,000萬英鎊（相當於逾9,285萬港元）。

LME鎳交易風波再遭5大行索賠7.5億，詳情請看︰【下一頁】

港交所表示，該申索擬因LME取消原告人聲稱於2022年3月8日英國時間0時0分或之後執行的鎳合約交易的決定而聲稱蒙受的損失申索賠償。原告人聲稱有關決定屬不合法干預其人權。

LME和LME Clear管理層認為該申索毫無法律依據。由於該申索並沒有提出就香港交易所於2022年6月6日及7日公布有關LME和LME Clear被提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。

另外，LME和LME Clear留意到有另一申索於3月7日提交予英國高等法院，但並未送達予LME 和 LME Clear，索賠金額約200萬美元（約1,570萬港元）。如當該申索或根據《人權法令》（Human Rights Act）有關類似賠償申索的時效期限於3月7日屆滿之前提交的其他申索送達予LME和LME Clear時，此等申索預計跟在公告中提述的申索的情況相類似。如任何此等申索亦並沒有提出司法覆核申索所涉及範圍以外的任何問題，預計此等申索亦將會在司法覆核申索作最後裁決之前以暫緩方式處理。

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【港交所旗下】港交所開市微跌　LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 香港交易所（00388） 倫敦金屬交易所
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