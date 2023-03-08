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【新股IPO】維天運通2482下限2.9元定價　超購22倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

新股IPO 07:36 2023/03/08

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【新股IPO】維天運通2482下限2.9元定價　超購22倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

維天運通 （02482） 公布招股結果。由螞蟻集團旗下全資子企上海雲鑫持股、內地數字貨運平台維天運通以每股2.9元定價，為招股價範圍2.9至3.5元的下限定價，集資淨額6310萬元，一手中籤率30.01%，抽8手（8,000股）可穩獲1手。維天運通將於明日3月9日掛牌。【分配結果連結】

維天運通於香港公開發售部分共錄得9499人認購，超額認購22.09倍。國際發售部分超購0.43倍。

所得款項淨額45%用於進一步升級並加強數字貨運業務，15%用於進一步擴大「卡友地帶」及卡加車服，20%用於增強研發力度及加強技術能力，10%用於招募額外銷售、營銷及運營人員，餘下10%用於營運資金及其他一般公司用途。

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【新股IPO】維天運通2482首日招股　孖展獲足額認購　入場費3535元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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