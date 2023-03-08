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【美國加息】億萬富翁Griffin：儲局拿鈍刀做手術　貝萊德料美息將升到6厘

股市 07:30 2023/03/08

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【美國加息】億萬富翁Griffin：儲局拿鈍刀做手術　貝萊德料美息將升到6厘

聯儲局主席鮑威爾在參議院講話後，年底加息至6厘以上的機會率亦增至25%，美滙指數全日升1.2%至105.6，環球滙市重挫，挪威克朗及瑞典克朗挫2.5%，歐元及英鎊跌1.2%，日圓跌0.9%。美國6個月、1年期及2年期債息均升穿5厘，1年期債息5.19厘創6年高位，10年期債息再撲4厘。

億萬富翁、Citadel和Citadel Securities創始人Ken Griffin表示，經濟衰退將會到來，高通脹折磨著美國人，聯儲局有必要進一步加息，儲局對抗通脹的能力有限，就好像「拿把鈍刀做外科手術」。他接受彭博採訪時說，已準備好衰退。

Griffin建議鮑威爾在通脹問題上「少說話」，「每次當官員準備把腳從剎車掣上移開，或者當市場感覺他們不會猛踩剎車，而實際上工作又沒有完成時，他們的問題就會愈來愈難處理。」 

貝萊德全球固定收益首席投資總監Rick Rieder表示，極度緊張的勞動力市場和持續高企的通脹，提高了聯儲局加息至6厘的可能性。他預期，有理由預測聯儲局最終可能將利率升至6厘，並在較長時間內保持這一水平。

他指，作出這預測的部分原因，是如今的經濟對利率的敏感度不再像過去幾十年那樣，他認為雖然經濟有韌性是好事，但這會讓聯儲局的工作變得更加複雜。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

ET財智Talk
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【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙

【美國加息】鮑威爾：或將加快加息速度　終端利率或高於此前預期（附全文）

【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」

記者：譚志偉

美股 宏觀分析 債券 外滙 貨幣政策 經濟數據表現 經濟衰退 經濟 加息 美國聯儲局
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