【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙

▲ 【美國加息】鮑威爾舌戰議員 通脹5、6%人們會生活得更好？

聯儲局主席鮑威爾在參議院警告，利率可能會高於央行委員此前預期。鮑威爾指，通脹已經扭轉2022年底減速的趨勢，並警告稱未來將收緊貨幣政策以減慢經濟增長。鮑威爾指，最新的經濟數據強於預期，反映終端利率超過此前預期，如果整體數據表明有必要加快收緊政策，儲局將準備加快加息步伐。

鮑威爾言論表明兩點：（1）2月太早將聯邦基金利率上調幅度減速至0.25厘，（2）暗示若有需要，將加息0.5厘。

利率期貨市場顯示，3月加息0.5厘的機會由31%急增至70.5%，息口屆時將加5厘至5.25厘，年底加息至6厘以上的機會率亦增至25%。

美滙指數全日升1.2%至105.6，環球滙市重挫，英鎊跌逾1%至1.1836，日圓跌至137.1。

鮑威爾表示，目前的趨勢表明，聯儲局抗通脹工作尚未結束，不過他指出，1月份通脹數據可能是受異常溫暖天氣影響。「我們已覆蓋很多領域，但緊縮政策的全面影響尚未顯現。即使如此，我們還有更多工作要做」。他補充指，通往目標的道路並不平坦。

民主黨議員Elizabeth Warren責備企業貪婪，將價格增加至不合理水平，敦促儲局重新考慮加息，同時批評鮑威爾2%的通脹目標將令200萬人失業。

鮑威爾回應，我只有一招降低通脹，若我什麼也不做，而通脹5%、6%，人們會生活得更好嗎？鮑威爾指，需要一段時間維持限制性貨幣政策，才能恢恢價格穩定。歷史強烈警告我們不要過早放鬆政策。 我們將堅持到底，直到工作完成。

鮑威爾指出，住房等領域的通脹取得了一些進展。然而，他也指出，在不包括住房、食品和能源的服務支出類別，有少少通脹放緩的訊號。

鮑威爾重申，利率決定將逐次會議做出，並將取決於數據及其對通脹和經濟活動的影響，而不是預設路線。

【美國加息】鮑威爾：或將加快加息速度 終端利率或高於此前預期（附全文）

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記者：譚志偉