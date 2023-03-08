【復常機遇】爭取通關及後疫情機遇　SHOPLINE聯乘Flash Coffee搶OMO商機

香港經濟已踏入復常，企業也想方設法去把握復常機遇。網上開店平台SHOPLINE 推出「The Entrepreneur Specials」企劃，宣佈與Flash Coffee 進行聯乘。在3月6日至4月7日於指定的Flash Coffee分店推出的期間限定「綿滑醒神黑咖啡」，與此同時 SHOPLINE 推出3大期間限定開店優惠，希望借助彼此的宣傳及合作，吸納更多商機。



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SHOPLINE早前進行的研究發現，企業家多選擇以黑咖啡例如美式咖啡及濃縮咖啡，來面對 Monday Blues。62.7% 受訪者認為，享用咖啡可提高專注力和工作效率及加強決策能力，53.5% 受訪者均認同，遇到困難時坐在咖啡店喝杯咖啡能幫助思考、激發靈感以及萌生工作靈感。

Flash Coffee的數據亦指出，企業家們較喜歡在早上喝咖啡，頭3位分別為Latte、Americano、Flash Black，最高峰時段為平日早上7時半至10時半。假日則會選擇抹茶鮮奶咖啡。

通關+消費券 零售前境樂觀

SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮表示，政府於今年1月5日宣布，內地與香港恢復正常通關，市場上對網上零售、開網店或SHOPLINE 等關鍵字的搜尋量，有明顯上升，收到的商戶查詢在該時段按日平均也較之前上升超過五成。通關後，雖然網銷的增長或不及之前，但他對香港整體零售抱積櫪正面態度。

談到政府可能於4月派發消費券，趙公亮表示從過去數據發現，消費券發放首天，平台的交易量、訂單量上升四至六成。



記者：梁巧恩