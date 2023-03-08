親子界最搶手復活節活動回歸 愉景灣沙灘獵蛋奇兵8/3接受報名 贏過百萬獎品及大獎（附報名連結）

復活節長假下月來臨，家長們也要為小朋友安排節目。闊別3年的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」實體活動正式回歸，今年將於復活節假期期間4月7至8日（周五至六）於愉景灣大白灣沙灘舉行，讓一眾3至10歲的小朋友成為獵蛋奇兵，掘出埋藏於沙灘中的彩色復活蛋，贏取大會準備了的逾30,000份精美奬品及精選特別大獎，奬品總值超過100萬港元，定必讓小朋友滿載而歸。

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持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」獵蛋通行證的小朋友，可免費參與今年加設於愉景廣場舉行的「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」，於遊戲區內的活動及遊戲盡情放電。另設有「愉景北繽紛樂園」，活動期間有大型復活節主題打卡專區、爆谷棉花糖放送區、免費扭氣球、面部彩繪及復活兔會面活動。

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KKday於周三（8日）早上10時獨家公開接受報名「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」獵蛋通行證。以下為詳情：

愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023活動資料：

活動日期：2023年4月7日至8日

活動時間：上午10時30分至下午6時30分 (另分有不同組別及報到時間)

報名日期：2023年3月8日起（先到先得，額滿即止）

報名時間：早上10時

地點：大白灣沙灘、愉景廣場及愉景北商場

報名網址：請按此

*參加者請於指定日期及登記時間內前往愉景廣場報名處出示獵蛋通行證(或列印紙本獵蛋通行證) 以供工作人員直接掃瞄以換取「愉景灣沙灘獵蛋奇兵2023」禮品包。

*每人限登記2個名額；可選擇相同或不同組別，而每名小童只可參加一組活動





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責任編輯：陳詠妍