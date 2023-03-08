【業績｜鋁業股】中鋁國際高開逾2%　去年轉賺1.13億人幣　預計建築業及下游需求持續改善

▲ 【業績｜鋁業股】中鋁國際去年轉賺1.13億人幣 預計建築業及下游需求持續改善

中鋁國際 （02068） 公布2022年業績，期內收入236.97億元（人民幣，下同），按年跌0.84%；純利1.13億元，2021年則虧損9.50億元，不派息。

中鋁國際高開2.5%，報2.03元。

中鋁國際預計，今年建築業面臨的宏觀環境及下游需求有望繼續改善，基建投資仍將是帶動經濟增長的重要抓手；房建項目雖然有所好轉，但地區差異或項目差異化明顯，預計宏觀環境總體上將給公司的轉型升級和業務拓展帶來一定的發展機會。

中鋁國際去年工程施工及承包收入187.10億元，按年跌5.31%，主要是受累業務轉型和疫情影響，收入規模減少，但分部利潤總額為1.56億元，按年增加21.48%，主要是加強債權清收，減值損失減少，對利潤貢獻較大。

工程設計與諮詢收入約26.87億元，按年增9.62%；裝備製造收入2.45億元，按年增58.37%。

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編輯：李哲毅