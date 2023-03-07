  • 19°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 00:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜鋁業股】中鋁國際去年轉賺1.13億人幣　預計建築業及下游需求持續改善

股市 23:17 2023/03/07

分享：

分享：

【業績｜鋁業股】中鋁國際去年轉賺1.13億人幣　預計建築業及下游需求持續改善

中鋁國際 （02068） 公布2022年業績，期內收入236.97億元（人民幣，下同），按年跌0.84%；純利1.13億元，2021年則虧損9.50億元，不派息。

中鋁國際預計，今年建築業面臨的宏觀環境及下游需求有望繼續改善，基建投資仍將是帶動經濟增長的重要抓手；房建項目雖然有所好轉，但地區差異或項目差異化明顯，預計宏觀環境總體上將給公司的轉型升級和業務拓展帶來一定的發展機會。

中鋁國際去年工程施工及承包收入187.10億元，按年跌5.31%，主要是受累業務轉型和疫情影響，收入規模減少，但分部利潤總額為1.56億元，按年增加21.48%，主要是加強債權清收，減值損失減少，對利潤貢獻較大。

工程設計與諮詢收入約26.87億元，按年增9.62%；裝備製造收入2.45億元，按年增58.37%。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：

【業績│資源股】五礦資源去年少賺74%至1.72億美元　今年續現成本壓力、料需求平穩

【業績｜鋁業股】中鋁第三季少賺74%

編輯：李哲毅

港股 中鋁國際（02068）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期急跌248點　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）

下一篇文章

【美股市況】鮑威爾表明加息步伐或提速　美債息迫近4厘關　道指轉跌200點、納指跌1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】鮑威爾表明加息步伐或提速　美債息迫近4厘關　道指轉跌200點、納指跌1%（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾表明加息步伐或提速　美債息迫近4厘關　道指轉跌200點、納指跌1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急跌248點　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急跌248點　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金　麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）
【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金　麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘
【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款