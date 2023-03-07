▲ 【業績│資源股】五礦資源去年少賺74%至1.72億美元 今年續現成本壓力、料需求平穩

五礦資源 （01208） 公布2022年業績，期內收入32.54億美元，按年跌24%；純利1.72億美元，按年跌74%；每股賺2美仙，不派末期息。

五礦資源去年生產銅30.51萬噸及鋅22.46萬噸，同樣按年減少10%，前者主要受秘魯Las Bambas社區抗議活動影響，後者則由疫情影響澳洲礦山的可用勞動力，連同礦石品位下降所致。

五礦資源預計，2023年資本開支為7億至8.5億美元。五礦資源料，成本壓力仍然存在，但全球對其產品需求將保持平穩。

五礦資源又估計，今年Las Bambas銅產量介乎26.5萬至30.5萬噸，取決抗議活動能否結束以及精礦物流能否恢復穩定。另外，預計Kinsevere 的電解銅產量介乎 4萬至4.8萬噸，而鋅產量介乎22.5萬至25萬噸鋅精礦含鋅。

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記者：李哲毅