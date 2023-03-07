  • 19°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 00:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│資源股】五礦資源去年少賺74%至1.72億美元　今年續現成本壓力、料需求平穩

股市 22:45 2023/03/07

分享：

分享：

【業績│資源股】五礦資源去年少賺74%至1.72億美元　今年續現成本壓力、料需求平穩

五礦資源 （01208） 公布2022年業績，期內收入32.54億美元，按年跌24%；純利1.72億美元，按年跌74%；每股賺2美仙，不派末期息。

五礦資源去年生產銅30.51萬噸及鋅22.46萬噸，同樣按年減少10%，前者主要受秘魯Las Bambas社區抗議活動影響，後者則由疫情影響澳洲礦山的可用勞動力，連同礦石品位下降所致。

五礦資源預計，2023年資本開支為7億至8.5億美元。五礦資源料，成本壓力仍然存在，但全球對其產品需求將保持平穩。

五礦資源又估計，今年Las Bambas銅產量介乎26.5萬至30.5萬噸，取決抗議活動能否結束以及精礦物流能否恢復穩定。另外，預計Kinsevere 的電解銅產量介乎 4萬至4.8萬噸，而鋅產量介乎22.5萬至25萬噸鋅精礦含鋅。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：

【資源股】五礦資源挫半成　秘魯Las Bambas礦山或將2月起暫停銅生產

【資源股】五礦資源彈高6%　已與當地社區達成協議　恢復物流運作、礦山生產無受影響

記者：李哲毅

港股 五礦資源（01208）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【盈喜盈警】明源雲料去年勁蝕逾11億人幣　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

下一篇文章

【國務院機構改革】分析：金融監督管理總局強化行為監管　人行專注審慎監管、形成中國「雙峰制度」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】鮑威爾表明加息步伐或提速　美債息迫近4厘關　道指轉跌200點、納指跌1%（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾表明加息步伐或提速　美債息迫近4厘關　道指轉跌200點、納指跌1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急跌248點　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急跌248點　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金　麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）
【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金　麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘
【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款