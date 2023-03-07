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【日本經濟】日本1月實際工資按年跌4.1%　料央行需維持寬鬆貨幣政策

宏觀解讀 22:16 2023/03/07

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日本央行將在本周五（10日）舉行政策會議，市場原預期最後一次主持會議的現任行長黑田東彥有機會調整寬鬆貨幣政策。惟最新數據顯示，日本工人1月實際工資按年跌4.1%，跌幅較預期3.2%為多，連續第10個月下跌，更為2014年以來最大跌幅，或令央行難以實現通脹目標，政策調整的預期大有機會落空。

日本一直致力希望重返良性經濟周期，當中工資增長及通脹成為貨幣政策走向的重要一環。黑田東彥多番強調，日本央行將保持貨幣寬鬆，直至工資及物價均穩步上揚，又提到要支持日本穩定在2%通脹目標的話，有必要將工資提高3%，但現時與該目標相距甚遠。

由於通脹繼續超過工資增長，反映日本距離良性經濟周期仍有很長道路要走。

大和指，很多公司似乎試圖通過一次性支付等措施以應付通脹，而非提高基本工資。預期鑑於工資數據遠遜預期，以及春季工資談判未必能令基本工資大幅上漲的預期，認為日本央行很難穩定實現3%的工資增長目標。

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編輯：葉志偉

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