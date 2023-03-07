【美股焦點】東南亞小騰訊SEA上季驚喜轉賺4.23億美元　美股盤前抽升11%

▲ 【美股焦點】東南亞小騰訊SEA上季驚喜轉賺4.23億美元

有東南亞小騰訊之稱的SEA（美：SE）第4季終於扭虧為盈，純利錄得4.23億美元，好過預期的虧損4.34億元，是SEA上市以來首度賺錢。Sea上季收入34.51億美元，按年增長 7.1%，好過預期的跌5.8%。SEA美股盤前急升，現揚11.25%，報73.1美元。

SEA去年採取嚴厲措施增強盈利能力，包括裁員數千人以及凍結工資。SEA明顯改變全球擴張步伐，關閉印度、部分歐洲和拉丁美洲業務，以削減成本並實現正現金流。SEA 2022年全年收入124.50億美元，按年增25.1%，淨虧損總額為16.57億美元，按年收窄18.9%。

SEA營運網購平台Shopee等，上季其電商業務收入21億美元，按年增31.8%；調整後EBITDA轉正至1.96億美元，去年同期蝕8.78億美元。而Garena在內的數碼娛樂收入為9.49億美元，按年跌32.8%，調整後EBITDA為2.58億美元，按年跌57.1%。

Sea 董事長兼首席執行官李小冬稱，自去年底以來，重點放在效率和盈利能力，第4季度終於實現盈利，未來會繼續關注可持續增長。李小冬又稱，鑑於宏觀不確定性和最近發展勢頭，正在密切關注市場環境，將繼續調整步伐並相應地微調營運，儘管業績短期內可能會出現波動，但對市場長期增長潛力仍然充滿信心。

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記者：李哲毅