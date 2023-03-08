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滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股

股樓投資 19:45 2023/03/08

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滙豐研究發表報告指，市場由去年底以來雖表現良好，然而受到地域政治及宏觀經濟等因素影響，市場的增長勢頭有減弱跡象。該行同時指出，恒生綜合指數旗下約四成公司於今年的盈利預測遭下調，當中以工業股及必需消費股遭下調的情況較顯著。不過，滙豐指出中資股現階段存在兩大賣點，包括估值處於近5年最低水平，以及它們今年實際具備不俗的盈利增長前景。該行同時推薦當中7股。

滙豐最新推介中資股名單：

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【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
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另外滙豐證券發表報告指，理文造紙（02314）去年除稅後溢利按年跌62％，與此前刊發的盈警相符，疲弱的紙張業務部分被衛生紙業務所抵銷，集團將專注
增加其內部紙漿供應以節省成本，以待需求復甦。該行維持「持有」評級及3.4元目標價，即較現價有約3％的下跌空間，該行料理文造紙今年股息率料約4厘。

【通關復常】攜程上季虧轉盈 去年賺14億人幣  詳情請看【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

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撰文 : 李尚毅

招商銀行（03968） 港股

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