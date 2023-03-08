【騰訊700】騰訊持股澳洲支付平台 獲內地業務牌照

外電報道，騰訊(00700)持股的支付平台初創企業Airwallex，在完成收購信息服務和物流公司廣州商物通網絡科技後，公司已獲得在中國的支付業務牌照。這筆交易掃清了在內地的所有監管障礙。公告顯示，商物通擁有中國的線上支付業務牌照。Airwallex將可通過這筆交易在中國內地開展第三方支付業務，拓寬進入當地市場的渠道。此前，Airwallex的全球支付網絡已經覆蓋了澳洲、新西蘭、歐洲、香港、新加坡和美國等市場。騰訊全日收報349.6元跌2%。

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Airwallex由澳洲墨爾本一家咖啡店的所有者於2015年創立，為客戶提供跨境點對點支付和收款解決方案等服務。根據公司網站，該公司在全球19個辦公地點擁有超過1,000名員工。Airwallex去年12月在E1輪融資中籌得資金1億美元，並在市場波動的情況下，保住了先前55億美元的估值。澳洲行業養老基金HostPlus,一間北美養老基金及騰訊等現有投資者參與了該輪融資。

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