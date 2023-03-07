▲ 【美股風險】市場瘋炒末日期權 摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」

高風險期權風靡華爾街，近月交易員蜂擁炒賣零日到期（0DTE）期權（也稱為末日期權），摩根大通分析師發表報告稱，交易零日到期（0DTE）期權或加劇美股波動，極端情況下，零日到期（0DTE）期權可能將標普500的5%跌幅放大至25%。

根據摩通數據，零日到期期權的日名義價值（daily notional value）已增至約1萬億美元。摩通策略師Marko Kolanovic上月曾警告，在某些情況下，他們可能會引發大規模波動事件，而摩通分析師Peng Cheng及Emma Wu最新撰寫報告，進一步量化衍生品的潛在影響。

摩通：股市下跌引發平倉 擴大跌幅

摩通報告指，如果標指在5分鐘內下跌5%，引發305億美元的零日到期期權相關交易，或拖累標指跌幅擴大20個百分點；如果標指在5分鐘內下跌1%至5%，則可能導致平倉66億至142億美元，或進一步擴大標指跌幅約4至8.1個百分點。

摩通指，在所有情況下，零日到期（0DTE）期權平倉對市場的預估影響都超過了最初的市場衝擊，突顯零日到期（0DTE）期權的反射性及其對市場穩定構成的潛在風險。

散戶並非0DTE期權交易量急增驅動力

近期零日到期（0DTE）期權愈來愈受到散戶青睞，不過，摩通指出，散戶並非零日到期（0DTE）期權交易量急增的主要驅動力，現時個人投資者佔 SPDR標準普爾500指數ETF（美：SPY） 的期權交易量的 20%，而僅佔日標指即日期權約5%。

簡單來說，零日到期（0DTE）期權的到期時間只剩下不到24小時，交易員通常會利用零日到期（0DTE）期權，針對經濟數據發佈和美聯儲會議等可能影響市場的事件，進行策略性押注，零日到期（0DTE）期權風險柔波動性高，不過由於買入期權購買者的損失是有上限，但同時有機會在短短幾個小時內獲得巨額回報，故吸引市場目光。

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編輯：李哲毅