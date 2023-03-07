▲ 【兩會2023】一文看清國務院機構改革方案

國務院機構改革方案今日（7日）公布，提出新組建及改組下轄部門，以及對體制的完善優化措施。方案將於周四（9日）審議，周五（10日）表決。方案涉及金融監管、科學技術、數據管理等13個領域的機構職責優化及調整，包括重新組建科學技術部，設立金融監督管理總局，完善國有金融資本管理體制等建議。

本次改革後，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門仍為26個。

一、重新組建科學技術部

方案表示，為加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能，建議重新組建科學技術部。

方案續稱，科學技術部將強化戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，

部分原有的職能及部門劃入其他部門，包括：

將組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步職責劃入 農業農村部



將組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策職責分別劃入 發改委 、 生態環境部 、 衛健委 等部門



、 、 等部門 將組織擬訂高新技術發展及產業化規劃和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技中介組織發展等職責劃入 工業和信息化部



將負責引進國外智力工作職責劃入 人力資源和社會保障部 ，並不再保留 國家外國專家局 牌子，改加掛在人社部



，並不再保留 牌子，改加掛在人社部 將所屬中國農村技術開發中心劃入 農業農村部



將所屬中國生物技術發展中心劃入 衛健委



將所屬中國21世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基金委員會

改革後，科技部仍作為國務院組成部門，而國家自然科學基金委員會仍由該部管理。

二、組建國家金融監督管理總局

方案提出，在中銀保監的基礎上，組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，劃入部分人民銀行、中證監的功能。

劃入 人民銀行 的對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責



的對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責 劃入 中證監 的投資者保護職責



的投資者保護職責 中銀保監將不再保留。

三、深化地方金融監管體制改革

方案稱，將深化地方金融監管體制改革。建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。

地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

四、中證監調整為國務院直屬機構

方案指，中證監將強化資本市場監管職責

劃入發改委的企業債券發行審核職責，統一負責公司（企業）債券發行審核工作



並調整為國務院直屬機構。

五、統籌推進中國人民銀行分支機構改革

方案建議，推進人民銀行分支機構改革，在31個省區市設立省級分行，在深圳、大連、寧波等設立計劃單列市分行。

不再保留人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至 人民銀行 地（市）中心支行。



地（市）中心支行。 對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

六、完善國有金融資本管理體制

方案指，按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受託管理機構，由其根據國務院授權統一履行出資人職責。

七、加強金融管理部門工作人員統一規範管理

方案提到，人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監、國家外匯管理局及其分支機構、派出機構均使用行政編制，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

八、組建國家數據局

方案指，國家數據局由發改委管理：

負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等

建議將網信辦及發改委的部分職能劃入新組建的國家數據局。

劃入 網信辦 承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責



承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責 劃入發改委承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責

九、優化農業農村部職責

方案稱，為統籌抓好以鄉村振興為重心的「三農」各項工作，加快建設農業強國，農業農村部：

劃入將國家鄉村振興局的職能



不再保留單設的國家鄉村振興局

十、完善老齡工作體制

方案提出，爲實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動實現全體老年人享有基本養老服務，民政部：

劃入 衛健委 的組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責



的組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責 全國老齡工作委員會辦公室 改設在 衛健委 ，強化其綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展職責



改設在 ，強化其綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展職責 中國老齡協會改由民政部代管

十一、完善知識產權管理體系

方案指，為完善知識產權管理體制，加快推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平，知識產權局：

由 市場監督管理總局 管理調整為 國務院直屬機構



管理調整為 商標、專利等領域執法職責繼續由市場監管綜合執法隊伍承擔，相關執法工作接受知識產權局專業指導

十二、信訪局調整為國務院直屬機構

方案表示，貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益，信訪局

由國務院辦公廳管理調整為國務院直屬機構

十三、精簡中央國家機關人員編制

方案稱，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。

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記者：伍鍵文