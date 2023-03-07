  • 19°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 22:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】一文看清國務院機構改革方案

股市 21:49 2023/03/07

分享：

分享：

【兩會2023】一文看清國務院機構改革方案

國務院機構改革方案今日（7日）公布，提出新組建及改組下轄部門，以及對體制的完善優化措施。方案將於周四（9日）審議，周五（10日）表決。方案涉及金融監管、科學技術、數據管理等13個領域的機構職責優化及調整，包括重新組建科學技術部，設立金融監督管理總局，完善國有金融資本管理體制等建議。

本次改革後，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門仍為26個。

一、重新組建科學技術部

方案表示，為加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能，建議重新組建科學技術部。

方案續稱，科學技術部將強化戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，

部分原有的職能及部門劃入其他部門，包括：

  • 將組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步職責劃入農業農村部
     
  • 將組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策職責分別劃入發改委生態環境部衛健委等部門
     
  • 將組織擬訂高新技術發展及產業化規劃和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技中介組織發展等職責劃入工業和信息化部
     
  • 將負責引進國外智力工作職責劃入人力資源和社會保障部，並不再保留國家外國專家局牌子，改加掛在人社部
     
  • 將所屬中國農村技術開發中心劃入農業農村部
     
  • 將所屬中國生物技術發展中心劃入衛健委
     
  • 將所屬中國21世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基金委員會

改革後，科技部仍作為國務院組成部門，而國家自然科學基金委員會仍由該部管理。

二、組建國家金融監督管理總局

方案提出，在中銀保監的基礎上，組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，劃入部分人民銀行中證監的功能。

  • 劃入人民銀行的對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責
     
  • 劃入中證監的投資者保護職責
     
  • 中銀保監將不再保留。

三、深化地方金融監管體制改革

方案稱，將深化地方金融監管體制改革。建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。

地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

四、中證監調整為國務院直屬機構

方案指，中證監將強化資本市場監管職責

  • 劃入發改委的企業債券發行審核職責，統一負責公司（企業）債券發行審核工作
     
  • 並調整為國務院直屬機構。

五、統籌推進中國人民銀行分支機構改革

方案建議，推進人民銀行分支機構改革，在31個省區市設立省級分行，在深圳、大連、寧波等設立計劃單列市分行。

  • 不再保留人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至人民銀行地（市）中心支行。
     
  • 對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

六、完善國有金融資本管理體制

方案指，按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受託管理機構，由其根據國務院授權統一履行出資人職責。

七、加強金融管理部門工作人員統一規範管理

方案提到，人民銀行國家金融監督管理總局中證監國家外匯管理局及其分支機構、派出機構均使用行政編制，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

八、組建國家數據局

方案指，國家數據局發改委管理

  • 負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等

建議將網信辦及發改委的部分職能劃入新組建的國家數據局。

  • 劃入網信辦承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責
     
  • 劃入發改委承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責

九、優化農業農村部職責

方案稱，為統籌抓好以鄉村振興為重心的「三農」各項工作，加快建設農業強國，農業農村部：

  • 劃入將國家鄉村振興局的職能
     
  • 不再保留單設的國家鄉村振興局

十、完善老齡工作體制

方案提出，爲實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動實現全體老年人享有基本養老服務，民政部：

  • 劃入衛健委的組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責
     
  • 全國老齡工作委員會辦公室改設在衛健委，強化其綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展職責
     
  • 中國老齡協會改由民政部代管

十一、完善知識產權管理體系

方案指，為完善知識產權管理體制，加快推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創造、運用、保護、管理和服務水平，知識產權局：

  • 市場監督管理總局管理調整為國務院直屬機構
     
  • 商標、專利等領域執法職責繼續由市場監管綜合執法隊伍承擔，相關執法工作接受知識產權局專業指導

十二、信訪局調整為國務院直屬機構

方案表示，貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益，信訪局

  • 由國務院辦公廳管理調整為國務院直屬機構

十三、精簡中央國家機關人員編制

方案稱，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。

相關文章：

【兩會2023】鄭志剛建議於河套地區設立「數據特區」　作數據跨境流通試驗田

【兩會2023】習近平：把民企當自己人　引導民企正確理解黨方針

記者：伍鍵文

中國市場 財政政策 中華人民共和國國家發展和改革委員會 人大政協兩會 人口 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】新城發展上月銷售按年跌3成　一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】東南亞小騰訊SEA上季驚喜轉賺4.23億美元　美股盤前抽升11%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水轉錄7.8億元淨流出　吸騰訊中石油中海油　恒指夜期跌37點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄7.8億元淨流出　吸騰訊中石油中海油　恒指夜期跌37點（不斷更新）
【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘
【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金　麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）
【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金　麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【恒指夜期+ADR】夜期收市升36點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升36點　阿里美股高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款