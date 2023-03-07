本港現人才荒 人力資源平台生意錄強勁增長 助港商進行海外招聘

近年香港企業面對嚴重的「人才荒」，多個行業也缺人，部份港企業轉至海外聘請人才，對人力資源管理平台的需求也大增。



一站式全球團隊人力資源管理平台 Deel自2022 年5月在香港推出以來，在本地市場發展迅速，目前公司客戶遍及科技、金融科技及消費產品業，如Casetify、保泰人壽保險有限公司 (Bowtie Life Insurance)、GoGoX等。

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Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng 表示，市場正面對前所未有的人才短缺和日益改變的勞動力管理挑戰，Deel 在這一年的業務錄得強勁增長。現時Deel 平台最近估值達 120 億美元，並錄得2.95億美元年度經常性收入，高於一年前所錄得的5,700萬美元。 早前，Deel 更宣布推出全新功能包括： Deel HR、US Payroll 和 DeelEngage，成為首個能夠讓企業集中在一個平台上處理所有合規招聘、管理和支付全球團隊等流程的平台。

▲ Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng



Deel 也公布「香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查」，評估 250 名來自各行各業的香港商業決策者對工作和招聘前景的看法。企業認為，人才短缺是企業現時面對最重大及緊迫的挑戰， 當談到人力資源管理的三大痛點時，找到合適的人才最為急切（46%），尤其是對於高級管理層和初創企業而言，其次是管理勞動力團隊，例如處理混合工作或全球員工事務（12%），以及保持工作場所的靈活性（8%）。



調查數據也顯示，有85% 的商業決策者願意在香港以外的市場招聘人才， 這些受訪者主要來自科技行業 (92%)、員工超過 500 人的大企業 (91%) 、企業首席級別高級管理層 (95%)、以及擔任管理級別職位的千禧一代 (92%) 。



同時，遙距工作將繼續成為常態，可以有助企業降低成本和吸引更多人才。調查中有84%的受訪者認為遙距工作適用於其業務發展。當中，47%的受訪者認為遙距工作能夠幫助他們降低成本，37% 則認為有助他們吸引更多人才。尤其是科技行業，近一半的受訪者（46%）認為遙距工作有助於吸引更多人才。

即使疫情防疫措施取消，擔任管理職位的千禧一代 (89%)、企業首席級別高級管理層(90%)、科技行業 (96%) 以及打算在香港以外地區進行招聘的商業決策者 (89%) 最為打算維持遙距工作安排。

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責任編輯：陳詠妍