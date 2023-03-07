【幸運兒】美國婦買彩票以為「食白果」扔掉　翌日再睇赫然發現中百萬美元大獎

美國克林頓縣 (Clinton County)一名30歲女子，每個月都會買新款彩票碰碰運氣。她在日前也如往常一樣買了新款彩票，刮開後以為自己沒有中獎於是扔掉，翌日她決定再看一次，赫然發現自己原本並非「食白果」，而是中了價值100萬美金的大獎。幸好她及時發現，現時已成功獲取獎金。

根據Michigan Lottery Connect報道，不願具名的中獎女子稱，自己每月都買新出的彩票。有日在店內見到新款的「Sizzling Hot 7's」，於是買了2張「試手神」，起初刮開她以為以為未有中獎，於是和其他垃圾丟進一個袋子裡。

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翌日早上，她決定再核對多一次彩票，才發現原來中大獎。她說自己當時見到100萬美元獎金時，心在狂跳，更差點要昏倒，同時即時通知媽媽和丈夫。她表示：「很高興我決定在把它扔掉之前再看多遍。」

中獎女子近日前往彩券公司總部領獎，選擇一口氣領取約69.3萬美元獎金，而不是分30年領全額，她透露計劃用這筆錢買樓與投資。

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