屯門時代廣場持貨33年　帳面逾7倍離場

有長情業主趁市旺沽貨離場。祥益地產袁思賢說，屯門時代廣場C座低層12室，實用面積346平方呎，兩房一廳間隔，日前以430萬元易手，實用呎價約12,428元。

袁思賢透露，買家為區內首置客，雖然業主「企硬」不減價，但該買家鍾情屋苑屬屯門市中心地段，交通方便，而且客廳景觀開揚，加上考慮到售價屬可負擔水平，所以即時拍板以430萬購入上址作自住用途。

資料顯示，原業主於1990年以約53萬元購入上址，持貨約33年，現帳面獲利約377萬元，物業期內升值逾7倍。

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