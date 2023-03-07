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屯門時代廣場持貨33年　帳面逾7倍離場

股樓投資 19:33 2023/03/07

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有長情業主趁市旺沽貨離場。祥益地產袁思賢說，屯門時代廣場C座低層12室，實用面積346平方呎，兩房一廳間隔，日前以430萬元易手，實用呎價約12,428元。 

袁思賢透露，買家為區內首置客，雖然業主「企硬」不減價，但該買家鍾情屋苑屬屯門市中心地段，交通方便，而且客廳景觀開揚，加上考慮到售價屬可負擔水平，所以即時拍板以430萬購入上址作自住用途。 

資料顯示，原業主於1990年以約53萬元購入上址，持貨約33年，現帳面獲利約377萬元，物業期內升值逾7倍。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

星星集團（01560） 雨後 一手市場 私人屋苑

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