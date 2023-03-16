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【北水一文看清】北水買內銀H股 股息率更吸引（不斷更新）
北水續流入20億元，連續7日淨流入，惟輕微低於平均速度的29.6億元，騰訊 （00700） 仍然是北水的寵兒，淨流入4.2億元，另外，資金買入內銀股，因H股股價有折讓，計落股息率更吸引。
===以下是3月15日數據===
北水繼續大手買貨，全日錄39.1億元淨流入，但較昨日輕微減少。騰訊 （00700） 繼續成為吸資焦點，全日錄6.9億元淨流入，ETF亦有追捧，南方恒生科技ETF （03033） 及盈富基金 （02800） 分別有4.9及3.2億元淨流入，中移動 （00941） 亦吸資3.5億元。淨流出方面，小米 （01800） 錄1.7億元淨流出。
資金繼續流入重磅股及ETF，反映市場對個股前景仍未有太大信心。
===以下是3月14日數據===
港股急跌超過400點，再創年內收市新低，但北水繼續趁跌市掃貨，全日錄48.9億元淨流入。資金主要買騰訊 （00700） ，股份錄12億元淨流入，股份全日表現硬淨，跌不足1%，跑贏大市。中移動 （00941） 及建行 （00939） 分別錄3.7及3.1億元淨流入。
市況波動下，中移動及建行兩大高息股開始有資金追捧，反映資金防守性增加。
===以下是3月13日數據===
環球風險升溫，北水雖然維持淨流入3.4億元，但出現明顯大型換馬，沽ETF買入穩陣收息股，帶動中移動 （00941） 續破頂。盈富基金 （02800） 及恒生中國企業 （02828） 各自淨流出9.3億元，資金買中移動 （00941） 11.2億元，騰訊 （00700） 8.9億元。
ETF的屬性是分散風險，但反而風險當前，資金沽ETF買個股。
===以下是3月10日數據===
港股急跌超過600點，但資金繼續愈跌愈買，全日吸資13.3億元。汽車股成跌市重災區，但理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） 分別有4及3.5億元淨流入，成為最多資金淨流入的股份，反觀另一重磅汽車股比亞迪 （01211） 則錄得1.2億元淨流出。
淨流出股份中，除今日急跌超過9%的中聯通 （00762） 錄得0.7億元走資外，小米 （01810） 錄2.5億元淨流出，成為走資最多的股份。
===以下是3月9日數據===
北水沽ETF買個股，全日仍吸6.2億元，較昨日的75.5億大幅減速，北水勁沽盈富基金 （02800） ，淨走資26.6億元，買入高息股中移動 （00941） 及中電信 （00728） ，各吸4.4及2.1億元，騰訊 （00700） 亦吸資3.1億元。
===以下是3月8日數據===
北水今日轉錄75.6億元淨流入，淨流入金額為今年第二多的交易日。資金集中買盈富基金 （02800） 全日錄33.4億元淨流入，騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 分別錄3.7及2.7億元淨流入，近期市場焦點股香港科技探索 （01137） 及新東方在綫 （01797） ，亦分別吸資1.5及1.2億元。
淨流出方面，藥明生物 （02269） 及港交所 （00388） 分別有1.5及0.6億元淨流出。建行 （00939） 亦走資0.4億元，但在南向資金大力入市下，錄得淨流出的股份偏少。
===以下是3月7日數據===
港股今日由升轉跌，21000關午後得而復失，連帶北水亦出現沽貨潮，轉錄7.8億元淨流出，扭轉連續4日吸資走勢。資金除吸納騰訊控股 （00700） 外，今日表現突出的三桶油當中，中石油 （00857） 及中海油 （00883） 亦有追捧。
騰訊全日有3.2億元資金淨流入，中石油及中海油分別有3及2.2億元淨流入，香港航天科技 （01725） 及港交所 （00388） 同樣吸資，前者有0.7億元淨流入，後者則錄得0.2億元淨流入。
淨流出方面，以建設銀行 （00939） 及美團 （03690） 分別有5.8及3.8億元淨流出最多，藥明生物 （02269） 及中移動 （00941） 亦分別有2.1及1億元走資情況出現。
雖然今日轉錄淨流出，但走資額不足10億元，流出程度不算嚴重，宜再觀察才能決定資金是否出現流出情況。
註：本文將每日記錄北水情況
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編輯：葉志偉