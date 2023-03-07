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【北水】北水連續4日吸資後終走資 全日錄7.8億淨流出
股市 18:58 2023/03/07
港股今日由升轉跌，21000關午後得而復失，連帶北水亦出現沽貨潮，轉錄7.8億元淨流出，扭轉連續4日吸資走勢。資金除吸納騰訊控股 （00700） 外，今日表現突出的三桶油當中，中石油 （00857） 及中海油 （00883） 亦有追捧。
騰訊全日有3.2億元資金淨流入，中石油及中海油分別有3及2.2億元淨流入，香港航天科技 （01725） 及港交所 （00388） 同樣吸資，前者有0.7億元淨流入，後者則錄得0.2億元淨流入。
淨流出方面，以建設銀行 （00939） 及美團 （03690） 分別有5.8及3.8億元淨流出最多，藥明生物 （02269） 及中移動 （00941） 亦分別有2.1及1億元走資情況出現。
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雖然今日轉錄淨流出，但走資額不足10億元，流出程度不算嚴重，宜再觀察才能決定資金是否出現流出情況。
註：本文將每日記錄北水情況
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編輯：葉志偉
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