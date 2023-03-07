▲ 【九置1997】吳天海：不將浮息債務轉為定息債務 這是「蝕頭可能賺唔到尾的生意」

九龍倉置業 （01997） 去年債務年利率從上半年的1.5厘，飈升至下半年的3.5厘，全年利息成本2.5厘，借貸成本增加5億元。主席兼常務董事吳天海表示，集團於醞釀加息過程中曾多次考慮將部分債務由浮息轉為定息，但思考過後覺得這是，因此決定維持全部浮息利率債務。

吳天海指，當時考慮債務處理時，若將浮息變為定息，利息成本便即時由1厘變為3厘，所以「不應吃眼前虧」，而且現時全球經濟前景不太樂觀，不相信利率會升至很高水平，故維持現有浮動利率政策。

截至去年底，九置淨負債452億元，負債比率2301%，利息倍數7.4倍。

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記者：陳韻妍