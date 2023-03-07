▲ 【兩會2023】住建部︰對樓市企穩充滿信心

住建部部長倪虹在全國人大會議「部長通道」表示，對房地產市場的企穩回升充滿信心，主要原因基於三個方面。第一，防控政策已作優化調整，對房地產供需兩端產生積極影響，住房項目復工率提升，成交量也有明顯改善。

他指，第二，今年1至2月份，全國商品房銷售結束13個月的負增長，總體價格平穩；保交樓的工作也在紮實推進，房企合理性融資也有改善，市場主體信心正在恢復。第三，住建部對於首套住房大力支持、對於二套住房合理支持的政策都已經出台，正在落實見效。

以「精準拆彈」防範房地產「灰犀牛」

倪虹指，要避免金融風險和地方債風險，防範房地產「灰犀牛」，以「精準拆彈」的方式來化解風險，一方面對優質房企一視同仁，支持優質國有房企及優質民營房企，改善其資產負債狀況，滿足合理融資需求；另一方面，對出問題的房企，既要幫助他們自救，也嚴格依法依規處置，絕不讓損害群眾利益的行為蒙混過關，需付出應有代價。

促進房地產市場企穩回升

他強調，房地產牽一發動全身。穩住房地產，要堅持因城施策、精準施策、一城一策，大力支持剛性和改善性的住房需求，提振信心，促進房地產市場企穩回升，平穩健康發展。

另外，他又指，要增加保障性租賃住房的供給和長租房的建設，重點解決好青年人、新市民的住房困難問題。

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記者：伍鍵文