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Bal Residence周六盡推56伙　視乎情況有機會加推

股樓投資 18:52 2023/03/07

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麗新發展及市建局旗下的觀塘新盤Bal Residence，今公布銷售安排，將於3月11日（本周六）正式展開銷售，盡推首張價單56伙單位。是次推出的56伙全屬一房戶型，實用面積由338平方呎至349平方呎，扣除最高共11.75% 折扣後，折實成交價由580.69萬至776.87萬元。據發展商透露，項目至今已錄足額認購，視乎銷情，有機會其後加推新單位迎合不同種類客源的入市需要。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 Bal Residence 觀塘 麗新發展（00488） 麗新 私人屋苑

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