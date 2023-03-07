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【裁員潮】Meta再裁數千人 傳Meta收入放緩

理財智慧 18:40 2023/03/07

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科技公司裁員潮停不了，彭博報導，據知情人士透露，Facebook及Instagram的母公司Meta正計劃進行新一輪裁員，最快將於本週裁員數千人。息人士指，朱克伯格將2023年稱為Meta的「效率年」，並於上週完成的績效評估中持續向員工強調這一點。Meta 已是半年內第2次裁員，去年11月，Meta已裁員13%，在前一輪裁員中，Meta裁員11,000人，成有史以來第一次大規模裁員。

一位知情人士指，裁員的行動擬在首席執行官朱克伯格為他的第三個孩子放育兒假前準備好，消息又指，，Meta的廣告收入放緩，希望往後將重點轉移到「metaverse」虛擬現實平台， Meta發言人對此不予置評。

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責任編輯：陳玉蓮

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