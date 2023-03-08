全球外貌最吸引國家 印度意外高踞榜首

泳裝品牌「Pour Moi」利用美國熱門討論區Reddit數據，收集討論具吸引力人士的帖文及讚好數目等資料，統計出網民心中全球外貌最吸引的國家排名。結果印度成功「登頂」，分析指或需歸功於Bollywood電影。

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數據顯示，Reddit網民認為印度人最為吸引，緊隨其後的則是美國及瑞典人。「Pour Moi」分析指，印度奪得冠軍之位或與Bollywood電影的成功有關，造就了多位全球知名影星，吸引大量影迷。

部分AI繪製樣貌

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美國位居第二的原因亦類似，荷里活電影製作功不可沒。分析認為，瑞典以極簡主義和其時尚感聞名，而時尚在吸引力方面發揮關鍵作用，令瑞典人奪得季軍之位。而同樣以極簡主義時尚感聞名的日本，亦位居第四。

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在頭50的排名中，歐洲地區國家共佔一半，而亞洲則有8個國家入榜，其中中國位列第16位。中東地區方面，以色列人被認為最具吸引力，排名為第18。

品牌按照排名，利用人工智能科技模擬出各國最具吸引力的男女外貌。

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責任編輯：李俊儀