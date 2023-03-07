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【香港經濟】九置吳天海：香港零售市場今年全面復原的機會不高　人手短缺下「旅客慢慢來就可以了」

股市 18:23 2023/03/07

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【香港經濟】九置吳天海：香港零售市場今年全面復原的機會不高　人手短缺下「旅客慢慢來就可以了」

中港今年正式通關，九龍倉置業 （01997） 主席兼常務董事吳天海認為，通關後「市場轉活」，但訪港旅客人數仍偏低，相信要一段時間才能恢復，而零售市場「不是數個月便可復原」，預期今年內全面復原的機會不高，相信仍需要一段時間才能恢復。

「香港市場上人手嚴重不夠，若一下子大量旅客來港，香港的服務水平可能達不到要求，所以慢慢來就可以了。」

四大原因導致本港人手短缺

本港面對人手短缺問題，吳天海指，人手短缺有多個原因促成：（1）工作時間縮短，由之前的6天工作周，縮短到5天甚至4天，變相每個人每月工作的時間減少；（2）員工要求更多年假，由一年12天，增加到一年15至18日；（3）疫情導致部分服務行業從業員離開工作崗位，這些人未重返服務業；（4）移民或退休，導致員工永久離開本港職場。

吳天海稱，人手短缺的問題不是馬上能解決得到，不少僱主提出輸入勞工，但輸入勞工存在政治學問，雖然輸入勞工肯定會有幫助，但如何在不影響本地勞工權益的同時輸入外勞，是一個問題。

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記者：陳韻妍

港股 出入境管制 經濟 吳天海 移民 零售 香港 年假 九龍倉置業（01997）
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